朴有天新電影上映 戲分一刀未剪
傳出因演員朴有天捲入性侵醜聞而延遲推出的南韓電影「清醒夢」，確定於本月22日上映，由於朴有天在劇中角色關鍵，戲分未被刪減。
「清醒夢」是由薛景求、高洙、朴有天、姜惠貞主演，南韓「聯合新聞通訊社」指出，電影早在2015年6月底就殺青，原定於2016年下半年上映，但上映時間延遲至今。
外界對 「清醒夢」電影遲遲無法上映，歸咎於劇中主要演員朴有天去年6月捲入性侵醜聞案。
不過，對於「清醒夢」新片推遲上映，影片發行商NEW表示，主要是為了電腦製圖（CG）等影片後製效果能達到最佳，並未正面回應是受到朴有天醜聞影響說法。
電影「清醒夢」導演金俊成，在首爾狎鷗亭CGV戲院舉行的上映發佈會上也表示，朴有天在片中的角色關鍵，決定情節發展，所以未對其戲份做刪減。
「清醒夢」是以「清醒夢（Lucid Dream）」生理現象為題材的犯罪驚悚片，描述3年前失去兒子的男人（高洙飾），在夢中接受神秘人物（朴有天飾）的幫助，尋找線索追蹤綁架者的故事。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。