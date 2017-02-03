朴有天新電影上映 戲分一刀未剪

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傳出因演員朴有天捲入性侵醜聞而延遲推出的南韓電影「清醒夢」，確定於本月22日上映，由於朴有天在劇中角色關鍵，戲分未被刪減。

「清醒夢」是由薛景求、高洙、朴有天、姜惠貞主演，南韓「聯合新聞通訊社」指出，電影早在2015年6月底就殺青，原定於2016年下半年上映，但上映時間延遲至今。

外界對 「清醒夢」電影遲遲無法上映，歸咎於劇中主要演員朴有天去年6月捲入性侵醜聞案。

不過，對於「清醒夢」新片推遲上映，影片發行商NEW表示，主要是為了電腦製圖（CG）等影片後製效果能達到最佳，並未正面回應是受到朴有天醜聞影響說法。

電影「清醒夢」導演金俊成，在首爾狎鷗亭CGV戲院舉行的上映發佈會上也表示，朴有天在片中的角色關鍵，決定情節發展，所以未對其戲份做刪減。

「清醒夢」是以「清醒夢（Lucid Dream）」生理現象為題材的犯罪驚悚片，描述3年前失去兒子的男人（高洙飾），在夢中接受神秘人物（朴有天飾）的幫助，尋找線索追蹤綁架者的故事。1060203

(中央社)