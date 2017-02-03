張娜拉主持韓中合拍紀錄片氣候的反擊

南韓MBC電視台今天表示，韓星張娜拉將擔任紀錄片「AD 2100氣候的反擊」主持人，共分3集，將於6日晚11時10分播放首集。

南韓聯合新聞通訊社報導，「氣候的反擊」是由MBC電視台和中國中央電視台合拍的紀錄片，介紹朝鮮半島和東北亞地區因氣候變化而面臨的問題，預測2100年地球可能出現的變化。

據報導，第1集「生命大移動」將展現生長在南韓濟州島漢拏山的朝鮮冷杉因氣溫上升枯死、中國野生大貓熊因缺乏食物而搶食搏鬥的場面等。

第2集「生存大挑戰」和第3集「城市大變遷」分別將於13日和20日晚11時10分播出。1060203

(中央社)