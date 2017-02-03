雞年開紅盤 陸股量縮收黑
中國大陸股市在雞年開紅盤開高走低，上證綜指收盤下挫0.6%，連5紅漲勢止步。同時，滬、深兩市成交量今天大幅萎縮，創逾1年來新低。
綜合陸媒報導，上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天收3140.17點，下跌19.00點，跌幅0.60%，成交額僅人民幣1080.24億元。
深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）收在10004.84點，下跌47.20點，跌幅0.47%，成交額1321.25億元。
上證綜指以小漲開出後隨即翻黑，盤勢在空方主導下欲振乏力，幾乎全天都在平盤以下遊走。在中國人民銀行（大陸央行）調高逆回購（附賣回）利率，引發貨幣政策緊縮疑慮影響下，金融股跌逾1%。
深證成指也開高走低，早盤一度跌破1萬點，午盤逐步收復失土，終場守住1萬點大關。
陸股今天交投清淡，A股成交額創近13個月新低。
市場分析，陸股農曆春節前走強，導致雞年首個交易日獲利了結賣壓出籠，加上春節期間眾多黑天鵝事件帶來一定壓力，使陸股今天走勢疲弱。1060203
(中央社)
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