女子喝不明飲料暴斃 法醫解剖查死因

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新北市一名陳姓女子在大年初四與網友相約到宜蘭羅東一家KTV唱歌，喝下不明飲料後暴斃。法醫今天相驗解剖調查死因，發現死者生前確實有服用不明藥物的反應。

陳女在網路上認識蘇姓男子。大年初四凌晨，兩人相約到羅東一家KTV唱歌。陳女當時有女性友人陪同前往，蘇男也找來陳姓與游姓兩名男子赴約。

宜蘭縣警察局羅東分局今天說，當時這三男兩女在歡唱時，陳男拿出不明咖啡後，由蘇男摻入啤酒中稱要「助興」，並供在場友人共同飲用。陳女服用後卻發生身體不適症狀，經緊急送醫轉診後仍不治死亡。

警方表示，獲報後隨即展開調查，並於事發當日帶回其他4名在場人士及2名店家服務人員製作筆錄。員警經現場採證後，發現1包疑似愷他命香煙殘渣袋，另採集4名在場人士尿液送驗，全案報請宜蘭地方法院檢察署指揮偵辦。

警方說，死者今天上午由法醫初步相驗解剖後，發現死者生前確實有服用不明藥物的反應。警方後續將追查毒品來源。

宜蘭地檢署主任檢察官沈念祖說，尚未接到相驗初步報告，待有進一步結果出爐後才能確認死因。1060203

(中央社)