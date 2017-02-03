段宜康收油炸曲棍球 當下午茶
段宜康1日在臉書上貼文表示，新年假期快結束了，決定來去逛夜市，看看有沒有賣油炸曲棍球。而國民黨青年軍今（3）日下午即騎著Ubike，至立法院中興大樓的樓下，送3顆油炸曲棍球給段宜康委員，由段宜康助理代收。段宜康稍晚在臉書表示，感謝年輕朋友的活力與創意，已交代辦公室留著當下午茶點心。
根據中央社報導，國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟表示，在網路上看到段宜康要找油炸曲棍球，體諒段宜康可能因公務繁忙，沒時間逛街，就特地製作油炸曲棍球送給段宜康，讓段宜康可以拿來搭配下午茶，「想必非常愜意」。
隨後，段宜康辦公室也派助理下樓代收，而在此同時，其餘國民黨青年軍成員則在旁邊大喊「了不起，負責」。
而段宜康稍後在臉書指出，「助理告訴他收到了，感謝年輕朋友的活力與創意，已經交代辦公室留著當下午茶點心，新年快樂。」
(中時電子報)
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