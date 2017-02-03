搭高鐵賞台灣燈會 4日開放購票

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2017台灣燈會將於2月11日起在高鐵雲林站站前廣場舉行。高鐵公司今天表示，燈會期間加開38班次列車，其中34班為全車自由座列車，明天（4日）凌晨零時起開放預購。

高鐵公司表示，燈會期間加開的區間加班列車（行駛台中-左營區間），均停靠雲林站。此外，每日下午5時以後停靠雲林站的定期班次，為配合疏運賞燈人潮，特別將自由座車廂調增至5節（第8車廂至第12車廂）。

高鐵公司表示，為結合在地觀光資源，燈會期間規劃高鐵燈會套裝行程，提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃旅程，「搭高鐵．賞燈趣」，輕鬆享受高鐵假期。

高鐵公司也呼籲，燈會疏運期間人潮眾多，高鐵桃園站敬請搭乘自由座的旅客，一次購買去回程車票；搭乘對號座的旅客，請提前訂位並提早取票，即可到站直接搭車，節省排隊時間。1060203

(中央社)