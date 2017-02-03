聯邦盃世界二組網賽 台俄11日交手

中華隊在相隔32年後，再度在聯邦盃網賽出戰俄羅斯，兩隊11日將在世界二組賽事交手。

2017年聯邦盃世界二組11日、12日將在俄羅斯的莫斯科舉行，中華隊將由經驗老到的教練王思婷領軍，率領張凱貞、詹謹瑋、李亞軒及徐竫雯等選手參賽。

2007年中華聯邦盃代表隊向世界二組叩關失利，兵敗克羅埃西亞，2016年中華代表隊在亞大區一級賽事中以冠軍之姿再度進軍世界二組升降賽，並以黑馬之姿爆冷擊退實力堅強的波蘭隊，成功取得世界二組資格，也創下隊史首次闖入世界組紀錄。

2017年，中華隊正式以世界二組之姿參賽，首輪遭遇傳統強隊俄羅斯，兩隊上次交手可追溯至1985年於日本名古屋舉行的升降賽，中華隊當時以0比3敗給蘇聯。

此行聯邦盃世界二組第一輪賽事，俄羅斯將派出首位在大滿貫賽事封后的俄羅斯球員米斯金娜（Anastasia Myskina）領軍，率領馬卡洛娃（EkaterinaMakarova）、韋珂莉安澤娃（Natalia Vikhlyantseva）、被喻為莎拉波娃（Maria Sharapova）接班人的布林克娃（Anna Blinkova）以及曾獲法網青女亞軍、澳網青女雙打冠軍、美網青女雙打亞軍的卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）等人。1060203

(中央社)