執行署首次拍賣直升機 2/7登場

法務部行政執行署今天表示，今年度第2次全國聯合拍賣日，將在7日登場，拍賣物品琳瑯滿目，包含直升機都有，想搶便宜的民眾可以到場參與競標。

行政執行署指出，民眾可上官網(http://www.tpk.moj.gov.tw)查詢這些標的物。

行政執行署各分署拍賣不動產部分，包括多筆所轄地區地段極佳的土地，例如，北投溫泉小套房(士林分署)、花蓮縣光復鄉透天厝(花蓮分署)等；動產部分，例如，中興航空公司所有的直升機(台北分署)、Fendi、Bvlgari、Tod's 品牌的太陽眼鏡(台北分署)、 黃、紅牌重型機車(士林分署、高雄分署)、愛的世界嬰兒用品 (新北分署)、杉林溪茶葉、阿里山茶葉(台中分署)、35 年老茶(彰化 分署)、3000 年以上花梨木大型會議桌、黑膽石茶几(台南分署)、歌仔戲服(屏東分署)等。

另外，各分署針對人頭商號進行聯合強力執行，所查封的各項動產，如果義務人仍不繳清欠款，也將列入本次聯合拍賣標的，例如，電腦設備、金門高粱、啤酒、汽水、磺泉水(新北分署)、台塑機油、煞車油及潤滑油(新竹分署)、紅兵模型玩具(高雄分署)、健康醋、白木耳黑木耳飲品(宜蘭分署)等。1060203

(中央社)