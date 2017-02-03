泰老人全身長滿神經纖維瘤 盼外界援助

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泰國北部碧差汶省一名69歲老人由於罹患神經纖維瘤遺傳疾病，全身長滿腫瘤，且家中生計困難，經過泰國媒體報導後，希望獲得醫療協助及經濟援助。

泰國泰文「鮮得新聞報」報導，這名老人是在10歲時身體開始長出神經纖維瘤，但當時家裡貧窮，沒有錢就醫，就一直拖延至今，包括臉部、頭部、前胸後背和雙手，幾乎全身都長滿了。

由於36歲的女兒有腦損傷，無法工作，同時身體也開始有同樣的症狀，需要就醫，希望外界伸出援手，協助他們就醫或給予經濟支援。

神經纖維瘤是一種遺傳性神經疾病，在身體外表出現突出的肉瘤，導致病患外表異於常人，引發人們誤解為傳染疾病。1060203

(中央社)