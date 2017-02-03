湊佳苗人生大反轉 主婦變暢銷作家

十年前以小說「告白」一鳴驚人的作家湊佳苗，今天帶著最新作品「反轉」來台與書迷見面。提到現實人生中的「反轉」，湊佳苗說，從主婦成為小說家，這是她人生最大的翻轉。

以「告白」享譽文壇的日本作家湊佳苗，2007年出道至今滿十年，今年她除了在日本47個都道府縣巡迴簽書，這次也短暫訪台，下午舉辦媒體見面會。

在「告白」後，湊佳苗也出版「贖罪」、「少女」、「藍寶石」等多本小說，曾希望外界不要再以「告白」為她的代表作為稱呼，來台前她在日本兩地巡迴簽書，發現拿「告白」來簽書的讀者也不多，甚至有人根本沒看過，現在也覺得「告白」也是她成為小說家的重要枝幹，尤其書中的「老師」，更是陪伴她最久的角色。

新書「反轉」描述一名擅長煮咖啡的平凡上班族，湊佳苗說，12年前她抽到一台咖啡機，當時就請教住家附近的咖啡店老闆夫妻如何使用，這對夫妻也她如何挑咖啡豆、煮咖啡，現在她每天也會到這家咖啡廳寫作，這次「反轉」裡面的咖啡店及人物靈感，就是從這間咖啡店而來。

湊佳苗在結婚前當過高中家政課老師，婚後為了要跳脫家庭主婦角色而開始寫作，沒想到就成為暢銷作家，「當時接到的工作邀約，5年都做不完」，她說，因為是大人了，必須要有責任感，就一路寫到現在，成為作家也是人生中最大的「反轉」。

身兼作家、家庭主婦，湊佳苗說，「我是很偷懶的媽媽，經常一樣東西做很多」，有時候她會用開心的口氣和女兒說，「今天是漢堡大餐喔」，卻換來女兒冷語，「不過就是很多個漢堡而已」。

去年湊佳苗得到優良小說家的家庭主婦獎，「反對聲浪最大的就是我先生和女兒」，尤其女兒學校要交讀書心得報告，一開始她都拿自己的書給女兒看，看了3本後，女兒說，「可不可以拿別的書，我不想再寫妳的讀書心得了」，讓湊佳苗哭笑不得。1060203

(中央社)