年改風波 考委開出新春第一槍：蔡政府草案如此狠毒！

考試委員周玉山（圖）在考試院會開出「新春第一槍」。（本報系資料照片）

被民進黨團視為年金改革「最大變數」的考試院，果然考試院會中，有考試委員開了「新春第一槍」。考委周玉山當場砲轟，「蔡政府的草案如此狠毒！」、「只准被害者流血，卻不聽他們呼痛」。

他更諷刺，「這是住敦化南路豪宅養尊處優者完全無法感受的」，一個人不能奉養父母，照顧家人，奢言服務民眾。

蔡政府已經下達，3月將年金改革草案送進立院的指令，但草案個部會才在研擬，民進黨立院黨團就先打預防針，把矛頭率先指向考試院。總召柯建銘直指「考試院是最大的變數」，引發考試委員不滿。

考試委員周玉山昨天在考試院會開出「新春第一槍」，他表示，「請各院互相尊重，遵守憲法賦予的職權」，考試院從沒耽誤過時程。

周玉山指出，公教人員從取得資格起，就付出極大的心力，然後奉公守法一輩子，希望奉養父母、照護妻子，「蔡政府的草案卻如此狠毒，砍到見血見骨，只准被害者流血，卻不聽他們呼痛，這是什麼時代？什麼世界？」

周玉山說，林萬億稱自己在台大年資超過30年，將被砍掉40％，林尚且如此，年資若不到此數者，勢必砍掉更多。公務員退休後，付不起高齡父母的醫療看護費，以及無法負擔兒女的教育費。他建議蔡英文，賣掉豪宅，捐款給養老院，裡面有許多貧病交迫的老人是退休公務人員，或他們可憐的雙親。

周玉山也質疑，年改會從組織外而起，現在草案總算回歸憲法的正軌，對於草案內容不足之處，考試委員一定嚴格審議，並提案補充，這是共識，也是責任，

(中時)