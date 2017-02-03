農民節送紅包 市府加碼補助有機肥

市長林佳龍（左）、農業局長王俊雄（右）前往石岡推廣有機質肥料，當場下田進行「落肥」。（陳淑娥攝）

市長林佳龍（左三）、農業局長王俊雄（右二）前往石岡推廣有機質肥料，當場下田進行「落肥」。（陳淑娥攝）

市長林佳龍前往石岡推廣有機質肥料，當場下田拿起鋤頭進行「落肥」。（陳淑娥攝）

立春農民節市府送紅包，為活化農地及推廣使用有機質肥料，市長林佳龍3日走訪石岡梨園，當場加碼有機質肥料補助，每公頃提高至12000元，鼓勵農民踴躍申請，達成活化農地、守護食安、提升農作物市場競爭力多贏局面。

「有補助才能收割！」林佳龍表示，台中市為全台唯一編列農業發展基金，比如有機質肥料補助，中央一年編列3000萬元，市府加碼4600萬元，而農業天然災害保險也編列3000萬元，農業發展基金專款專用，是農民的救命本，並肯定議員蔡成圭力爭預算。

林佳龍並在農業局長王俊雄、石岡區長高文生、石岡區農會理事長吳維章及總幹事張東海陪同下，前往有機肥梨園「落肥」。賢拜賴永進反映有機肥補助不足，林佳龍當場允諾長期作物，由每公頃6噸9000元補助，提高至每公頃8噸補助12000元，讓農民改變施肥方式，以利土地永續經營。

林佳龍舉例，市府輔導太平區農會荔枝，透過冷鏈及物流方式外銷日本及美國成功，荔枝2個月色澤還是紅通通；強調土地要活化農業才會好，化學肥料的破壞讓土地竭澤而漁，下重肥及太多農藥，檢測不通過也無法外銷，大力推廣農民使用有機質肥料。

王俊雄指出，天然災害保險去年以梨為首要目標，由農業局與中央各補助投保農民三分之一保費，去年投保件數共55件，投保面積37.53公頃，市府負擔保費共68萬8453元，目前高接梨及水稻已加入保險，未來將逐漸擴至其他高經濟價值農作物。

(中時)