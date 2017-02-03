WTA台灣賽》只花59分鐘勝出 雙詹明搶決賽門票

地主希望詹詠然(左)、詹皓晴(右)只花59分鐘挺進雙打4強。(李弘斌攝)

地主希望詹詠然(左)、詹皓晴(右)只花59分鐘挺進雙打4強。(李弘斌攝)。

身為地主最後希望，挑戰連霸的詹詠然／詹皓晴，3日WTA台灣賽雙打8強賽，以不到1小時6比1、6比4輕鬆拍落康維妮奇（蒙特內格羅）／琳內（波蘭），挺進最後4強，兩人更異口同聲表示，這是今年搭檔以來最順暢一戰。

「我們開賽就完全進入狀況，尤其首盤第2局與對方戰至Deuce最終順利破發，氣勢就完全帶上來。」雙詹打出5比0強勢開局，首盤6比1輕騎過關，次盤對手調換位置，不過詹家姊妹仍化險為夷，第8局被破發後，第9局隨即回破，連下2局順利搶勝。

地主希望詹詠然(後)、詹皓晴(前)只花59分鐘挺進雙打4強。(李弘斌攝)

雖然次盤一度被4比4扳平，但雙詹掌握關鍵不跟對方拚力量，賽前也做足功課，詹詠然說，「不讓康維妮奇有反手直接攻擊機會，我們也不跟對手拚力量而是打戰術，拚得分率比對手高，站位製造對手壓力逼出失誤，才能連下2局。」

前役拿下新賽季首勝，詹家姊妹認為彼此搭配漸入佳境，此役是兩人今年最順一戰，「把自己的工作做好，也清楚利用我們的優勢，無論是兩人補位、搭配都在同一個節奏上。」

詹家姊妹4日四強將上演「海峽大戰」碰頭中國大陸劉暢／鄭賽賽，兩人盼打出此役默契，詹詠然表示，「還是希望製造對方的非受迫性失誤，打我們自己的戰術，也希望周末大家多多進場支持。」

(中時電子報)