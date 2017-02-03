迎預警機登艦：中共新航艦將裝備彈射器

中共的偽裝預警機，預告解放軍未來航空母艦將加裝彈射器。(網路照片)

根據《詹氏防衛周刊》報導，樣貌類似美軍E-2的中共空中預警機偽裝版照片最近在網路上現身了。這張照片，證實了中共即將出產的第二艘國產航艦，即第三艘航空母艦在設計上將與現有的遼寧與001A有相當大的車別。

大陸網路資料顯示，這架設計用來欺騙敵人的偽裝機被發現於湖北省武漢市。這證明了解放軍正在致力於研發具有彈射器的航空母艦，因為像E-2這樣體積大型的空中預警機，並沒有辦法被部署到如遼寧號，或者001A型等仰賴滑跳式甲板起飛的中小型航空母艦上。因此觀察家認為，中共的第三艘航空母艦，也就是002型將加裝前兩艘航空母艦所沒有的彈射器。

更重要的，則是由瀋陽飛機工業集團於去年9月公佈的圖片中，也可看到殲-15機鼻下方的起落架被進行了改裝，以準備部署到裝備彈射器的新型航空母艦上服役。

(中時電子報)