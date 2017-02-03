迎預警機登艦：中共新航艦將裝備彈射器
根據《詹氏防衛周刊》報導，樣貌類似美軍E-2的中共空中預警機偽裝版照片最近在網路上現身了。這張照片，證實了中共即將出產的第二艘國產航艦，即第三艘航空母艦在設計上將與現有的遼寧與001A有相當大的車別。
大陸網路資料顯示，這架設計用來欺騙敵人的偽裝機被發現於湖北省武漢市。這證明了解放軍正在致力於研發具有彈射器的航空母艦，因為像E-2這樣體積大型的空中預警機，並沒有辦法被部署到如遼寧號，或者001A型等仰賴滑跳式甲板起飛的中小型航空母艦上。因此觀察家認為，中共的第三艘航空母艦，也就是002型將加裝前兩艘航空母艦所沒有的彈射器。
更重要的，則是由瀋陽飛機工業集團於去年9月公佈的圖片中，也可看到殲-15機鼻下方的起落架被進行了改裝，以準備部署到裝備彈射器的新型航空母艦上服役。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。