陸春節鐵路載客量 逾5千萬人次

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中新網報導，中國大陸今年農曆春節期間鐵路共載送旅客5199.3萬人次，較去年春節期間增加421.6萬人次，成長8.8%。春運單日旅客載送量和春節期間旅客載送量均創歷史新高。

2日是中國大陸春節假期最後一天，中國鐵路總公司表示，全大陸鐵路當天載送旅客1096.6萬人次，年增63.2萬人次，成長6.1%。

今天雖是大陸年假結束後首個工作日，但還有許多民眾未返回工作城市。報導提到，大陸3日的鐵路客流量預計達1100萬人次，全大陸鐵路加開旅客列車915列。1060203

(中央社)