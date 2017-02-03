台灣首見 母女檔走私千萬毒品恰特草

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刑事局今天表示，接獲大陸方面通知後，破獲走私毒品恰特草來台案，是台灣首見新型毒品，循線逮母女檔嫌犯兩人並查獲134公斤恰特草，警方粗估市價約新台幣1000萬元。

刑事局調查，大陸海關緝私局1月23日陸續將5件，由衣索比亞過境大陸疑藏有恰特草國際郵包放行來台，由台灣警方追查實際收件人，海關會同郵局及刑事局偵辦人員開箱查驗找到37包毒品「恰特草」，經檢驗內含第二級毒品卡西酮(CATHINONE)反應。

警方指出，「恰特草」(學名Catha edulis)素有「東非罌粟」之稱，又稱「阿拉伯茶」、「巧茶」，曬乾後形似茶葉，原產地為衣索比亞。

「恰特草」有興奮化學物質卡西酮(CATHINONE)，對人體中樞神經具有刺激作用，長期食用易成癮，很多國都列作管制藥物，台灣則將卡西酮(CATHINONE)列為第二級毒品。近年來大陸地區已查獲多起走私毒品「恰特草」案件，這次是台灣首次查獲。

刑事局蒐證後，前往台南市東區送件地，逮捕收貨嫌犯何女，查扣先前已寄達29包毒品「恰特草」，全案共查扣66包毒品「恰特草」，總毛重134公斤。並策動貨物實際收件人，也就是何女的鄭姓女兒自澳洲返台到案說明。

嫌犯向警方供稱，是受人囑託收貨後，再以茶葉外袋重新包裝寄送至澳洲進行販售，經估計遭查扣毒品「恰特草」在澳洲的市價約1000萬元，警方訊後依毒品等罪嫌把兩人移送法辦，擴大追查其他恰特草流向。1060203

(中央社)