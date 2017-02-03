蘋果今年將在印度生產iPhone

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印度地方政府官員今天表示，蘋果公司今年將開始在印度製造iPhones。在中國大陸銷售放慢下，蘋果瞄準印度迅速崛起的中產階級。

法新社報導，美國科技巨擘蘋果還沒有證實這項計畫，但執行長庫克（Tim Cook）本週表示，蘋果有意在印度「大筆投資」，因為印度經濟好轉，帶來充分的成長機會。

印度南部卡納塔卡省（Karnataka）資訊科技與生物科技部長卡爾基（Priyank Kharge）告訴法新社：「我們與蘋果達成協議，我們預期他們4月底前會在卡納塔卡省展開生產作業。」

他說，新作業可能是組裝國內市場的iPhone。

根據研究機構Canalys，蘋果在印度只有2%的市占率，遠低於三星的23%。

專家表示，在當地製造可以減少公司成本，售價也會因此下降。（譯者：中央社陳昱婷）1060203

(中央社)