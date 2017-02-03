《時來運轉》多特魔鬼主場 力抗火牛陣
德甲聯賽進入下半季，「超級黑馬」RB萊比錫繼續緊追拜仁慕尼黑，挾著2017年的2連勝氣勢，將於5日凌晨對決上季亞軍多特蒙德。多特則盼藉主場優勢，力抗背後是紅牛飲料集團的RB萊比錫，也討回上半季交手的一箭之仇。
多特上周雖由羅伊斯（Marco Reus）先馳得點，接著卻屢攻不下，終場前被美茵茲破門扳平，最後客場遭1比1逼和。這是他們在各項賽事近6戰的第5場和局，太過「和氣」的結果，讓多特踢完19輪已經落後龍頭拜仁14分了。
相較之下，RB萊比錫上周靠20歲前鋒維納（Timo Werner）進球追平，進而以2比1逆轉氣走霍芬海姆，仍以3分之差緊追在拜仁之後，與第3名的法蘭克福已有10分領先優勢。
下月才滿21歲的維納本季已攻入11球，不僅在射手榜排名第4，更是目前德甲進球最多的德國人。本輪維納將與攻入16球的奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang）對決，也是一大焦點。
剛踢完非洲國家盃歸隊的奧巴梅楊上輪還沒找回狀態，多特競技總監佐克（Michael Zorc）更公開表示，希望奧巴梅楊不要一直談論未來去處，應該專注踢好目前在多特的比賽，應該能給這位加彭快腿一些壓力。
主場優勢是多特阻擋紅牛來犯的最大屏障，該隊德甲主場跨季連29輪不敗的紀錄仍在持續當中，本季在主場西格諾伊度納球場拿下25分，也是各隊之最。
多特本季已有太多次應勝未勝，這次要討回上半季0比1兵敗萊比錫之仇，必須在上半場就先下手為強，取得進球奠定勝基。因為RB萊比錫在下半場的防守特別強，已連8戰未於下半場失球。如果萊比錫在上半場沒有丟球，多特下半場的壓力就大了。
(中時電子報)
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