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遭爆當GACKT砲友3年崩潰 上吊女星身分被指是她！

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網友對照《週刊文春》爆料GACKET「舊愛」自殺未遂的資料，起底該女星很可能就是去年引退的寫真女星松川佑依子。(取材自松川佑依子部落格、instagram)
網友對照《週刊文春》爆料GACKET「舊愛」自殺未遂的資料，起底該女星很可能就是去年引退的寫真女星松川佑依子(左)。(取材自松川佑依子部落格、instagram)

以妖媚王子華麗形象走紅的視覺系歌手GACKT，近來接連被爆私生活複雜不堪，被《週刊文春》爆料，他跟一名寫真女星A小姐有著「假交往真砲友」關係，此女星後來又跟GACKT的經紀公司老闆交往但遭狠甩，接連的打擊讓A小姐崩潰，在元旦時上吊，所幸救回一命，而現在日本網友針對雜誌公開的資訊，比對出女主角很可能是演出戀愛實境節目《TERRACE HOUSE》的松川佑依子。

據《週刊文春》爆料，2011年秋天GACKT到311東日本震災地區慰問，因而認識出身災區、當年僅21歲的寫真女星，隔年11月兩人有進一步的交往，然待遇有如砲友，三年來都只在高級飯店幽會，女星認為自己是洩慾對象因而情轉淡，在去年1月戀上GACKT經紀公司社長H先生，本以為彼此正常交往論及婚嫁，沒想到發現對方另有結婚對象，她在去年底被狠甩，因此大受打擊，遂想不開上吊輕生，雖送醫後撿回小命，但留下了後遺症，須持續到醫院治療。

不少網友比照周刊公開的資料，認為A小姐正是去年拍攝《TERRACE HOUSE》電影版爆出性侵犯事件、於去年3月31日引退的寫真女星松川佑依子，該女星以清麗甜美長相搭配E罩杯火辣身材聞名。

另一方面，GACKT昨天在IG上發飆，直指《週刊文春》報導不實，甚至爆粗口「Thanks for the fucking negative campaign!!!!!!!!(真他X的謝謝負面報導)」，表示自己單身，還揭露H先生就是邊見社長，並表示邊見昨天向他致歉，他怒回「自己的屁股自己擦」，要對方自己去跟A小姐溝通，並向人家父母道歉，也要邊見念一下女方選擇輕生很不應該，然提及邊見社長的部分，之後已經編輯刪除。

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關鍵字：GACKT松川佑依子TERRACE HOUSE
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