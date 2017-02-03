年節壞習慣埋致癌危機 這5招助抗癌

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過年大魚大肉、熬夜玩通宵等不良作息，不僅長了肉，還可能種下致癌危機，台灣癌症基金會營養師鄭欣宜今天傳授5招，教你避免癌症上身。

鄭欣宜表示，過年全家相聚團圓，飲食難免重口味、高油脂食物，容易使得血壓變高、甚至水腫，可以多吃蔬果排出體內鈉離子，蔬果含有大量膳食纖維，還能增加飽足感、降低膽固醇及油脂吸收。

除了吃得多，過年打牌、聊天等幾乎都坐著，運動量也減少，使得基礎代謝率下降，鄭欣宜說，全家吃完飯可以一起散步快走，或每週做3次、每次30分鐘運動，可以增加心肺功能、肌肉量，還能降低體脂肪。

至於吃不完的剩菜，鄭欣宜建議，熟食別在室溫放超過2小時，冰箱食材別放超過儲存空間的7成，才能確保冷藏溫度，剩菜加熱再吃，中心溫度需達70度以上，才能消滅細菌，比較容易腐敗的生食海鮮類、年糕、蘿蔔糕等，如有異味或發霉就別再食用，避免導致腹瀉、腸胃道不適等問題。

春節連假，不少人熬夜看電影、打牌，年後生理時鐘大亂睡不著，鄭欣宜說，不妨吃些助眠食物，像是全麥製品、黃豆製品、香蕉、奶類、堅果類等，可以增加腦中血清素，使人放鬆、幫助睡眠、舒緩神經。

此外，平時的自主防癌篩檢也很重要，像是參加政府推動的乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌等篩檢，可早期發現、掌握黃金治療期，同時鼓勵高危險群做低劑量電腦斷層檢查，降低罹患肺癌風險。1060203

(中央社)