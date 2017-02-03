高雄旺來雞小提燈 遊行當天限量發送
高雄燈會藝術節自大年初三開幕，活動至2月12日，高雄市觀光局特別設計能站立的旺來雞小提燈，將於11日萬人提燈大遊行當天限量發送。
高雄市觀光局長曾姿雯今天表示，今年高雄燈會除了藝術燈飾區、宗教燈區、特別燈飾區、燈飾佈置競賽及全國創意花燈競賽區外，增加兒童彩繪燈籠隧道，愛河兩岸也裝設符合水岸意象的藍白碎燈，還有水上劇場絢麗燈光秀，歡迎民眾來享受高雄愛河獨有的浪漫氛圍。
曾姿雯說，廣受好評的「大港花火秀」將在2月4日晚間10時演出長達10分6秒的花火秀，象徵106年的高雄光彩奪目、耀眼動人，2月11日元宵節當天晚間12時施放長達20分17秒，花火秀內容精彩可期，歡迎民眾當晚提著旺來雞小提燈參加元宵萬人提燈大遊行。
元宵萬人提燈大遊行的遊行路線自民生路河東路口至五福路七賢路口，今年高雄燈會的人氣小提燈「旺來雞」，於2月11日萬人提燈大遊行當天晚上6時在五福路大勇路口、五福路大智路口、五福路大成街口、五福路河西服務台及中正河東服務台等處發送。1060203
(中央社)
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