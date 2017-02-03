蘇花近東澳段施工 6日管制通行3天

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公路總局今天說，蘇花公路116.5公里處（靠近宜蘭東澳段）因上邊坡不穩，6日起一連3天白天將刷坡施工並實施交通管制，每整點放行15分鐘，請用路人配合。

公路總局第四區養護工程處說，蘇花公路116.5公里處受日前連續下雨影響，昨天上午一度發生上邊坡坍方落石，阻礙通行。

為維護用路人行車安全，6日起至8日每天上午8時至下午6時將進行人工刷坡，施工期間實施交通管制，每整點放行15分鐘，請用路人配合現場交通管制人員指揮通行。1060203

(中央社)