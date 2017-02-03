強震週年 南檢台南市府發表新書紀實
台南強震將滿週年，南檢和市府今天分別發表「偵辦實錄」及「救援紀實」兩本新書，詳述當時搶救及偵辦過程，作為未來的參考資料。
台南地檢署發表的「0206台南大地震偵辦實錄」，共有227頁近10萬字，主編的主任檢察官柯怡伶說，這是本工具書，且是有厚度及溫度的書，讓各界了解檢察官並非冷血及情理不通。
南檢檢察長張文政表示，這本書從犯罪偵查、相驗、司法保護到感想，逐一紀實，以傳承辦案經驗。這本書不是要標榜南檢的表現或績效，僅希望完整記錄難得的經驗及過程，供法界和建築業界參考。
台南市政府也發表「七個絕不放棄的夜：0206台南震災180小時救援紀實」專書，內容是詳述震災8天7夜的救援過程。
市府表示，這本書由新聞處專門委員林琮盛編撰，透過訪談當時現場10多位決策的市府首長、專業人士及救災人員，詳實完整重現災變救援現場的決策及過程。
市府希望這本書可作為其他救難團隊、地方縣市及中央政府，執行演訓或救災時的參考依據。1060203
(中央社)
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