中市105年失業率3.8% 6都最低
台中市政府主計處今天公布台中市105年平均失業率為3.8%，較台灣地區的3.92%低0.12%，是6都最低。
主計處表示，按教育程度別觀察，105年國中及以下程度者平均失業率1.9%最低，大專及以上程度者平均失業率4.6%最高；若與104年相較，國中及以下程度者失業率下降0.7%最多，高中職程度者失業率下降0.3%，大專及以上程度者失業率則增加0.5%。
以年齡別觀察，15至24歲失業率11.1%最高，65歲以上年齡別失業率0.3%最低；與104年相較，則以15至24歲降幅最大，達1.3%，而25至29歲增幅最大，達1.2%。
此外，105年台中市全年平均勞動力為135萬9000人，較104年增加7000人，平均勞動力參與率為58.6%，較台灣地區的58.75%，略低0.15%，居全台第9名，於6都中排名第4，次於台南市61.3%、桃園市59.5%及新北市59.1%。
105年下半年台中市農業就業人數約4.8萬人，較上半年增加8000人，漲幅20%；工業就業人數約50萬5000人，較上半年減少3000人，降幅1.27%；服務業就業人數約75萬5000人，較上半年減少4000人，降幅0.53%。
主計處觀察近10年資料，台中市就業者行業結構趨於穩定，105年仍以服務業占57.9%為多數，工業38.74%居次，農業3.37%最少。1060203
(中央社)
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