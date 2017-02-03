彰縣慶祝農民節 表揚優良農民

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彰化縣政府慶祝農民節，今天在溪州公園舉辦農民節表揚活動，彰化縣長魏明谷頒獎表揚包括獲得神農獎的蔡宜修等多名農民。

彰化縣各界慶祝農民節活動今天在溪州公園舞台區登場，出席的貴賓則有彰化縣長魏明谷、彰化縣農會理事長張添財以及彰化縣農會總幹事廖振賢等人。

魏明谷致詞時說，彰化縣是農業大縣，在各項全國農業選拔中也有亮麗成績，像是105年底出爐的神農獎得主蔡宜修等人，而農民有好的表現除了農政部門以及農會輔導有方之外，農友們的努力更是功不可沒。

魏明谷表示，農民朋友有好的技術，種植的方法也符合潮流，期盼今天獲獎的農民們能傳承傑出成就經驗與技術，讓農業永續發展與經營，縣府也會與農會一起努力，將彰化縣的農業推廣出去。

彰化縣農會總幹事廖振賢說，農政單位一直推廣地產地銷的觀念，未來希望彰化縣26個鄉鎮都能像田尾鄉一樣，讓農業結合觀光，藉此帶動彰化縣的觀光。

在今天的表揚活動中，獲得神農獎的蔡宜修，突破夏季無法種植高麗菜的困境，以友善環境方式進行耕種；社頭鄉的蕭永仁致力於金桔種苗技術的研發，將金桔樹苗種植成觀賞用盆栽。1060203

(中央社)