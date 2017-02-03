鹿港慶元宵發送2000個夢想雞小提燈

鹿港鎮公所將舉辦金雞報喜鬧元宵踩街，準備2000個「夢想雞」小提燈，10日晚間7時在文武廟停車場發送。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所將舉辦金雞報喜鬧元宵踩街，準備2000個「夢想雞」小提燈，10日晚間7時在文武廟停車場發送。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所將舉辦金雞報喜鬧元宵踩街，鎮長黃振彥率先示範「滾元宵」的做法。（吳敏菁攝）

港鎮公所將舉辦金雞報喜鬧元宵踩街，鎮長黃振彥率先示範「滾元宵」的做法。（吳敏菁攝）

各行各業開工了，但新春氣氛仍濃，鹿港鎮公所準備金雞報喜鬧元宵踩街，設計2000個「夢想雞」小提燈，10日晚間7時在文武廟停車場發送，11日上午10時號召一起來「搖元宵DIY」，揭開序幕，元宵當晚踩街，從早到晚讓大家歡樂一整天、好運一整年。

今天鹿港鎮長黃振彥率先示範「滾元宵」的做法，並表示鹿港在年節熱鬧滾滾，吸引上百萬人潮，自各地拜媽祖進香團絡繹不絕，年假過後緊接著是元宵，也是熱鬧的高潮，公所準備「夢想雞」小提燈，元宵節前天發送，當天來參加踩街，除了可以兌換摸彩券之外，還有前200位打卡按讚幸運者可以獲得福袋。

金雞報喜鬧元宵在11日上午10時開始，由搖元宵DIY揭開序幕，歡迎大小朋友一起來文武廟參加，下午14點30分發送300分煮好湯圓，下午4時起踩街，鎮內30多個社區與社團參與，包括鹿鳴國中舞龍隊，鹿港國中虎爺陣，文開國小管弦樂團、敦煌舞、鹿港金長利福德正神也要遊街賜福送糖果與蔥、桔，更有民眾熱心贊助的骨董車來助陣，晚間6時在文武廟舉行開燈儀式。

(中時)