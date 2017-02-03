大陸全國兩會3月3日在北京開幕

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

新華社報導，第12屆全國人民代表大會第5次會議和政協第12屆全國委員會第5次會議（簡稱「兩會」），將分別於2017年3月5日和3月3日在北京開幕。

第12屆全國人大5次會議、全國政協12屆5次會議將在北京市復興路乙11號梅地亞中心設立新聞中心，負責接待和安排中外記者對兩個會議的採訪。新聞中心將於2月27日正式開展工作。

(工商)