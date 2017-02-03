憶聲歌林冷氣早販活動開跑
憶聲電子歌林品牌重返市場已穩健邁入第五年，為感謝消費者一路以來的支持與愛護，特別於即日起至4月30日推出「冷氣早販」活動，以尋寶大作戰主題展開，消費者只要購買指定冷氣機型即可享好禮四選一，包括9吋循環扇、16吋微電腦電風扇、11人份不銹鋼養生電鍋、14吋DC遙控立扇各項歌林高CP值小家電，要讓消費者買到賺到，買越多，送越多。
憶聲電子總經理張鏡湖表示，歌林為冷氣的專家，一直以來所推出的各項空調產品，以高品質、高CP值及完善售後服務深獲市場肯定，享有良好聲譽，尤其今年領先業界推出CSPF一級能效冷氣，符合環保趨勢，受到消費者青睞。
張鏡湖進一步說明，歌林一直與消費者同在，透過今年「冷氣早販」活動不只讓民眾提早購買歌林優質冷氣，還可獲得好禮四選一贈品，包含了循環扇、電扇、電鍋等…高CP值小家電，超值好康，請消費者把握良機。
張鏡湖指出，歌林品牌今年雖然已經54歲，但不只在各項產品研發上推陳出新，更透過網路直播、創意影片、RWD官網等…最新的行銷操作與技術，讓老品牌活力年輕化，呈現新氣象。本次歌林品牌一開春所規劃的「冷氣早販」活動，特別以趣味尋寶方式進行包裝，除了要貼近年輕消費族群外，更和外界宣告歌林今年會推出更多「加值不加價」的家電商品，歡迎大家一起來找CP值實用好禮。
2017年歌林「冷氣早販」活動，消費者只要於即日起到4月30日在歌林經銷商購買指定冷氣機型：窗型不滴水冷氣3.6KW(含)以上、定頻分離式03系列3.6KW(含)以上，或變頻分離式冷氣09系列即可參加好禮四選一。
(工商)
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