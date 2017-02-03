台灣燈會交通疏導 虎尾警懶人包說分明

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台灣燈會在雲林即將登場，虎尾警察分局今天推出「交通疏導懶人包」，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具，若要自行開車，請注意停車場指引。

台灣燈會在雲林2大燈區及展期，分別是虎尾主燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。

11日適逢元宵節，北港燈會率先在7日啟燈，綻放花燈原鄉之美；虎尾主燈區在11日下午盛大踩街、晚間7時點燈。

雲林縣警察局虎尾分局指出，虎尾主燈區管制時間，平日下午2時至晚間12時，假日上午10時至晚間12時，管制路段以燈區的行人徒步區為主。

管制範圍，北至學府路（含學府路、站前東路、學府西路），西至永興路（不含永興路），南至虎興南路（含虎興南路、南七路、南九路），東至學府東路（不含學府東路）。

交通管制區以高鐵雲林站東側為主（不含台大醫院雲林分院虎尾院區），北至學府一路（不含學府一路），西至永興路（含永興路），南至虎興南路及雲92線道路（不含虎興南路及雲92線），東至清雲路及學府東路（不含清雲路、學府東路，含清雲五路、建成路路段）。

雲林縣政府建議，燈會接駁有台鐵、高鐵、公車、賞燈專車，請以軌道運輸為主，長途搭高鐵、短途搭台鐵到達燈區；虎尾主燈區和北港燈區相關交通訊息，請上網「2017台灣燈會」網站查詢。1060203

(中央社)