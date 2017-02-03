湊佳苗在哪都能寫 排隊3小時寫1.2萬字
日本作家湊佳苗出道10年，今天來台會粉絲，10年間她出版了20多本小說，平常還有連載邀稿，湊佳苗說，曾陪女兒一邊排雲霄飛車的隊伍、一邊寫作，3小時寫了1.2萬字。
以「告白」享譽文壇的日本作家湊佳苗，2007年出道至今滿10年，這次短暫訪台並舉辦媒體見面會。
出道10年，湊佳苗寫了20多本小說，寫作速度驚人，她平時除了有規律的寫作時間與步調外，一天要喝上5杯咖啡提神，另外的小習慣是嚼口香糖，「因為咀嚼動作靠近腦部的骨頭，咬口香糖時就能刺激腦部，寫的速度就比較快」。
有時一次同時寫三個連載，湊佳苗就會吃三種不同口味的口香糖，有趣的是，她只要吃了屬於那個連載的口香糖味道，就能接續寫下去。
身為家庭主婦的湊佳苗，家中除了書房是習慣寫作的地方外，有時在等衣服洗好、煮咖哩空檔，也能利用零碎時間在廚房寫作。
湊佳苗有一次陪女兒去環球影城，玩雲霄飛車排隊要3小時，湊佳苗就拿起筆電，一口氣寫了30頁共1萬2000字，「寫完剛好排到，就很爽快地坐雲霄飛車」，從此之後，湊佳苗到哪裡都可以寫作。
出道10年，湊佳苗坦言在出道第1年後，便很哀怨沒有東西可寫，「就像煮柴魚湯，柴魚煮成高湯後，已經沒有東西可煮，這時就要把溼掉的柴魚撈起來，炒成柴魚酥，或是加糖，把所有的東西用到淋漓盡致」。
小說家總是孤獨奮鬥，湊佳苗也曾有過放棄的念頭，但給予她最大鼓勵的還是讀者，「辦簽書會時看到很多讀者來，會想到這麼多人在等我的書」，為了迎接下一個創作10年，她要走遍日本47個都道府縣，和讀者見面，鼓勵自己。1060203
(中央社)
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