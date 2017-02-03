蘇貞昌挺吳秉叡 綠新北市長之爭悄開打

民進黨立委吳秉叡日前推出找回對新北市光榮感的影片，獲前台北縣長蘇貞昌力挺，民進黨內新北市長初選，也悄悄地點燃戰火。

吳秉叡日前拍攝長達2分半鐘影片，訴求「你還記得，那個讓你引以為傲的新北市嗎？你有多久，沒有對自己的家鄉有深切的認同感？希望你可以和我一起，找回我們對新北市的光榮感」，影片中也以蘇貞昌在台北縣長任內的政績為基礎闡述。

蘇貞昌隨後就在臉書轉貼這段影片，並認為20年來，吳秉叡一直在新北市與大家共同努力，並經民意一再支持，已經是3屆的立法委員，成為國會領袖，以吳秉叡的學識、能力、勇氣與堅持，「一定能為新北市的更好、風華再現，做出最大的貢獻」。

而民進黨立委段宜康也在臉書上分享吳秉叡的影片，並表示「蘇貞昌的魄力、執行力、政治判斷力，值得在位者學習 」。

吳秉叡今天受訪時表示，感謝蘇貞昌的知遇之恩。他說，蘇貞昌對他相當有信心，相信他來做新北市長可以做得很好，除了表達感謝，自己也要努力做得更好，但最後的決定權，還是在新北市民。

吳秉叡說，立法院有很多老同事的鼓勵，都非常感謝，未來會選擇適當的時機向市民報告，但不是現在。

另一名被認為有意角逐新北市長的民進黨立委羅致政表示，他尊重每個人的建議，但離新北市長選舉還有將近2年時間，各種可能性變化都存在，應保留一定的空間，不要那麼早就有任何具體的東西出來。

羅致政說，台南市長賴清德是民進黨的資產，不管賴清德個人最後決定是什麼，一定都是從黨的角度去思考黨的未來與發展，賴清德絕對有對黨加分的實力。

吳秉叡說，賴清德如果北上參選新北市長，絕對是最適合的人選，畢竟賴清德是新北市的子弟，擔任過多屆立委、黨團幹部，擔任台南市長期間施政滿意度也很高。

吳秉叡說，賴清德會不會來還不知道，但自己奮鬥了20年，也是要有所準備。1060203

(中央社)