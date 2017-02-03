幼童遭十大酷刑凌虐7年 北檢起訴3人

補習班「快樂瑪麗安」前南海分校負責人林漢凌與2名老師，涉嫌用體罰、餵食長黴食物等「十大酷刑」，虐待梁姓幼童7年。台北地檢署今天依妨害幼童發育罪，起訴林漢凌等3人。

「快樂瑪麗安」前南海分校在民國103年11月，被週刊爆料體罰學生；當時的負責人（園長）林漢凌反駁，稱這不是事實，是離職教師挾怨報復。

北檢調查，梁童在95年（滿2足歲）進入南海分校，直到102年7月（小學2年級結束）才離開該補習班；這段期間，林漢凌與劉姓及金姓女老師，涉嫌以多種方式虐待梁童。

檢方參閱梁童與其他老師的證詞發現，林漢凌等3人對梁的施虐行徑包括，把梁的頭壓在水桶或塑膠游泳池中；令他以軍中「桂河大橋」跨椅懸空雙手姿勢苦撐數十分鐘；要梁做勞動服務（刷廁所、地板）；冬天時要他脫光衣服，並用冷水沖其身體。

林漢凌等3人也分別要梁童做交互蹲跳、半蹲；抓著梁的腳踝倒吊旋轉，過程中，還造成梁童的右手拇指骨折；不准梁童吃午餐、點心，甚至拿已經長黴菌絲的食物給他吃。

由於梁童母親在醫院工作，林漢凌等3人還向其他學生說，「梁童身上有病毒」，要他坐到教室外上課等，涉嫌言語霸凌等，對其施予上述「十大酷刑」。

梁童家長雖然有看到兒子身體傷勢，但他們向補習班詢問時，林漢凌卻以高壓方式監控其他教師，使其噤言；林漢凌也與金姓老師，阻擋梁母與班導溝通的機會，讓她無法了解孩子在補習班被虐的情況。

梁姓學童家長於前年1月底，在台北巿議員童仲彥陪同下，赴北檢控告林漢凌觸犯妨害幼童發育罪；然而，這件事情的導火線，其實是因為梁童的「崩潰」。

檢方調查，梁童在103年11月間，吃飯時看到有電子媒體報導該補習班內，有其他幼童受虐的狀況，這讓梁心底累積許久的情緒瞬間爆發，因此向母親全盤托出遭虐情況。

梁母當時還勸兒子放下過往，而林漢凌這時竟打電話給早已離開南海分校的梁童，並要求她的丈夫到梁母工作的地方「溝通」；這舉動再度勾起梁童的恐懼，出現反應性的攻擊行為。

經台北醫學大學附設醫院、台大確診，梁童因長期受虐，罹患長期創傷後壓力症。然而，梁童在說出自己遭虐的事情並取得別人的「信任」後，心理的那個結已漸漸鬆開。

北檢檢察官認為，梁童與其他老師的供詞吻合，加上因受虐罹患壓力症，認定梁童不可能無端誣賴林漢凌等人，因此今天依違反妨害幼童發育罪，對林漢凌、劉姓及金姓女老師等3人提起公訴。1060203

(中央社)