詹家姊妹直落二取勝 闖進WTA台灣賽4強

台灣網球姊妹花詹詠然與詹皓晴的組合，今天在台灣公開賽只花58分鐘，以直落二的盤數勝出，成功闖進4強，接下來將與劉暢、鄭賽賽的組合爭奪晉級決賽的機會。

世界職業女子網球協會（WTA）台灣公開賽（Taiwan Open），1月28日起在台北小巨蛋進行。

名列大會雙打頭號種子的詹詠然、詹皓晴，今天對上蒙特內哥羅選手科維妮奇（Danka Kovinic）和波蘭女將里納特（Magda Linette）的組合。

這場比賽開賽後，尋求衛冕的詹詠然/詹皓晴強勢打出5比0開局，科維妮奇、里納特雖力保1局，但詹詠然/詹皓晴也輕鬆保發，先以6比1收下首盤。

次盤詹詠然/詹皓晴在第3局先突破對手發球局，在4比3領先時，雖被對手破發，扳成4比4平手，但兩人隨即也破發成功，接著在順利保發後，再以6比4鎖定勝利。

詹詠然說，她和妹妹在觀察對手後，從第1盤的發球就刻意打到對手不喜歡的位置，也試著封鎖對手最喜歡的點，所以很快就把氣勢帶上來；第2盤被破發後，她和妹妹溝通時，就只告訴對方不要跟對手拚力量，要打自己戰術。

詹皓晴則說，從賽前準備、熱身，她和姊姊都做得很好，一下場就進入狀況，所以比對方早抓到節奏，也給對手很多壓力；第2盤雖然先被對手破發，但兩人很快就調整回來。

在以直落二的盤數獲勝後，詹詠然/詹皓晴闖進4強，兩人下一輪將面對中國大陸選手劉暢、鄭賽賽的組合。

身為地主選手最後的希望，詹詠然說，賽前已有看了幾局劉暢/鄭賽賽的比賽，目前已經有些想法，但會再跟教練討論，希望明天也能維持這場比賽發揮，做好自己該做的工作；詹皓晴則說，只要姊妹兩人能把自己的打法、戰術打出來，就很有機會，她不會去想太多。1060203

(中央社)