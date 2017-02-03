賀歲片票房冷 侯孝賢：好看自然有人看

今年3部賀歲國片票房總額不敵好萊塢電影「惡靈古堡：最終章」。導演侯孝賢今天說，好看自然有人來看，且不是上次賣座，複製同樣手法就會好，「沒有這件事」。

第67屆柏林影展9日揭幕，台灣電影新銳人才嶄露頭角，導演黃惠偵以紀錄片「日常對話」獲選世界電影大觀觀摩單元，因涉同志議題可角逐泰迪熊獎。導演廖克發以紀錄片「不即不離」獲選第15屆新銳營。導演溫知儀「層層摺起的寂寞」入圍新生代兒童短片競賽單元。

行前記者會下午在台北舉辦，侯孝賢擔任「日常對話」監製，黃惠偵笑說，與侯孝賢是三鶯部落抗爭運動認識，侯導膽子很大，願意信任她擔任監製；侯孝賢回「我看人很準」。

賀歲國片「大釣哥」、「健忘村」、「52赫茲我愛你」票房不佳，其中賣最好的「大釣哥」全台票房累積新台幣4500萬元。侯孝賢說，好看自然有人看，自嘲他的片子不好看，但曾拍過賀歲片「就是溜溜的她」，票房還不錯。

侯孝賢表示，票房有時好、有時不好，別以為上次好複製雷同就會好，同樣的哏一直賣就沒了，觀眾看幾次就不想看。他看過金馬影后舒淇主演「健忘村」，笑稱舒淇永遠那樣，拍每部片都自然，拍「健忘村」也是很漂亮、自然。

近來傳出國片「帶我去月球」為獲輔導金，導演與執行導演掛名不實爭議，侯孝賢說，基本上就是拍片缺錢，找錢不易，難免會有這種方式，「可以了解心態，但不要這樣」，導演應認真拍好眼前片子，用這方式拿一次、兩次，導演是沒得逃的，始終要面對片子。1060203

(中央社)