美呆！埔霧公路沿線廬山溫泉、奧萬大櫻花盛開
春遊時節，雖受暖冬影響，櫻花季延後，但此時埔霧公路沿線、廬山溫泉及奧萬大森林遊樂區，各種山櫻花、吉野櫻與八重櫻，競相綻放，將山頭點綴得燦爛奪目，美不勝收，喜愛賞櫻及泡湯的民眾，現在沒有人車擁擠，上山賞花、賞鳥、泡溫泉正是時候。
仁愛鄉此時的櫻花，與別處不同的是非定點式的，從台14線埔霧公路南豐至清境農場，長約10公里路段，一路隨著山勢蜿蜒起伏，在車上即能見到櫻花搖曳生姿，櫻紅處處；連廬山溫泉、紅香溫泉、春陽溫泉路旁的各種櫻花也都熱情迎賓，燦爛奪目，讓人讚嘆。
仁愛鄉除埔霧公路櫻花綻放，奧萬大國家森林遊樂區園區櫻花也盛開，成了山鳥流連採食花蜜的對象，且多彩的杜鵑花點綴園區，美不勝收；花叢間，並有彩蝶飛舞、蜂兒穿梭，讓喜愛賞花、賞鳥、賞蝶的民眾見了都歡欣雀躍不已，甚至流連忘返。坐臥草坪上賞櫻觀鳥，遊客皆流連忘返。
(中時)
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