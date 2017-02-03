沉沒75週年 德二戰潛艇U-581海底現形

德國二戰時期U-581號潛艇的現狀。（圖/Rebikoff-Niggeler Foundation官網）

第二次世界大戰末期的德國U型潛艦U-581號（German submarine U-581），在1942年2月3日於大西洋亞速群島（Azores island）海域，被英國韋斯科特號驅逐艦（HMS Westcott）擊沉而失去蹤影，至今正好滿75週年。經過20多年的搜索後，總算在亞速群島中的皮庫島（Pico）海域找到潛艇遺骸，德國瑞比克夫-尼格勒基金會（Rebikoff-Niggeler Foundation）日前公布該潛艦目前在海底的現狀影像。

二戰期間德軍U型潛艇的紀錄片。

據以色列時報（Times of Israel）報導，二戰末期在大西洋亞速群島被擊沈的德國U型潛艇U-581號，經過近20年的搜索，正式在亞速群島中的皮庫島900公尺外海域找到該潛艇的殘骸，並在該潛艇沉沒75週年的今天，公布其在海底的照片。這艘由布洛姆－福斯（Blohm & Voss）集團打造的U型潛艦，於1941年正式下水服役，主要巡弋海域為北海（North Sea），停靠港口為法國聖納澤爾港（St. Nazaire），然而卻在隔年1月19日於亞速群島巡航時遭遇英國海軍驅逐艦，最終在2月2日被擊沈，造成4名船員陣亡。

當年擊沉U-581潛艇的英國驅逐艦韋斯科特號。（圖/英國皇家海軍博物館）

放置在拉博埃海灘、與U-581潛艇同型的復刻版潛艇U-995號。（圖/維基百科）

德國二戰時期U-581號潛艇的現狀。（圖/Rebikoff-Niggeler Foundation官網）

U型潛艇，是特指德國在第一、第二次世界大戰期間使用的潛艇，來自於德文的潛艇名稱「Untersee-boot」，簡稱「U-boat」。於二戰初期，重新打造大量U型潛艇的德國，在「潛艇戰教父」鄧尼茨將軍（Karl Dönitz）的狼群戰術（Rudeltaktik）計畫下，在長達5年多的大西洋海戰中擊敗英國，讓此時期盟軍在大西洋區域的海上運輸路線幾乎完全被切斷，英國商船與運輸隊不斷遭到德國襲擊，也迫使時任英國首相的邱吉爾（Sir Winston Churchill）向美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）提出呼救，才有後來的《租借法案》（Lend-Lease Program）與美國海軍協防。

(中時電子報)