與叛軍停火破局 杜特蒂促政府軍備戰

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由於菲律賓共產黨游擊隊「新人民軍」（New People's Army）兩天前決定結束停火，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布今晚將解除停火措施。

路透社報導，杜特蒂對停火破局表示失望，指這個叛軍團體要求釋放數百名政治犯並不合理；並說，他已讓步，釋放了這個團體的領導人。

他在演說中表示：「我今晚將解除停火，不會再實施停火。」

新人民軍1日宣布終止原訂10日到期的單方面停火措施，矢言將重新展開已奪走數萬人性命的游擊戰。這個團體說，他們仍支持杜特蒂提出的和平進程。

杜特蒂說：「我在短短48小時內損失許多兵員，我想，持續停火在現在或未來都是徒勞無益之事。」

他說：「我現在要求部隊，回到營區，清理好你們的槍，準備戰鬥。」（譯者：中央社劉文瑜）1060203

(中央社)