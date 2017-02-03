印尼前總統控遭竊聽 佐科威駁斥

印尼前總統尤多約諾聲稱，雅加達省長鍾萬學在褻瀆案審判中公布他與穆斯林領袖的通話，懷疑遭到非法竊聽。對此，印尼總統佐科威及情報局都駁斥這項說法，強調子虛烏有。

遭暫時停職的雅加達省長鍾萬學近日在宗教褻瀆案的庭審中提到，前總統尤多約諾與印尼伊斯蘭教士理事會（MUI）主席馬魯夫（Maruf Amin）通話的內容，懷疑自己遭到情報單位或警方竊聽。

鍾萬學的律師日前在法庭上表示，馬魯夫不能成為鍾萬學宗教褻瀆案的證人，因是馬魯夫是尤多約諾擔任總統時的顧問，且尤多約諾曾致電馬魯夫，要馬魯夫接受尤多約諾的長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）為雅加達省長候選人，並希望馬魯夫發布鍾萬學涉及宗教褻瀆案的文件。

鍾萬學與阿古斯角逐2月中舉行的雅加達省長選舉。

為此，尤多約諾召開記者會表示，只有警方、情報局等政府機關才能監聽他的電話。在任何國家，如果發生非法竊聽是嚴重的事，他要求佐科威解釋此事。

他說，在競選中非法竊聽，雖然可以幫助特定人士打敗其他候選人，不過，這樣的行為已經違反法令，他要求警方公正解決此事。

對此，佐科威表示，有關尤多約諾與別人的通話內容，這些都是鍾萬學與律師在法庭上說的，為何尤多約諾把責任推給他？這些都應該是法庭上的事情。

印尼國家情報局表示，鍾萬學和律師在法庭上說的任何事情與情報局無關。尤多約諾通話內容被公布一事是鍾萬學和律師要負責。

此外，對於尤多約諾表示想與佐科威會面，澄清某些事項，但卻遭到佐科威身邊人士阻止，印尼內閣秘書阿農（Pramono Anung）說，尤多約諾可以透過他與佐科威預約會面時間。1060203

(中央社)