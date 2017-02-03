大谷翔平不打經典賽 日本隊將移出名單
日本媒體報導，日本棒球國家隊總教練小久保裕紀表示，將把大谷翔平移出經典賽28人球員名單，由另一名先發投手代替。
大谷翔平隨隊在美國亞利桑那春訓，1日傳出右腳踝傷勢使他無法趕上經典賽，確定不會在經典賽投球；而今天這個消息一出，表示不管投球或打擊，經典賽都看不到大谷翔平身手。
22歲的大谷翔平是日本隊超級巨星，擁有160公里球速、能投能打的「二刀流」身手，去年繳出10勝、22轟的成績，助火腿隊拿下「日本一」總冠軍。
日本媒體報導，小久保裕紀說，大谷腳踝的傷勢不如預期，既然受傷就不能勉強，已經透過電話告知這個決定。
大谷翔平是去年總冠軍賽時跑壘受傷，11月在國家隊與墨西哥、荷蘭打熱身賽時，傷勢加重，影響到今年春訓的進度。
日本隊是兩屆經典賽冠軍，3月7日起的預賽在東京巨蛋與澳洲、中國、古巴共4隊爭取前兩名晉級八強複賽。四強及冠軍戰將在美國洛杉磯道奇球場舉行。1060203
(中央社)
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