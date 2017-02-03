台北燈節明晚登場 北水處設8處直飲台

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台北燈節明晚在西門町登場，台北自來水事業處在燈區沿線設置8處直飲台，包括移動式直飲台，配合成人、兒童身高，民眾可直接抱起小朋友喝水。

台北燈節明晚登場，除西本願寺、中山堂原本就設置的直飲台外，北水處另在西門紅樓、福星國小、中山堂、中華路160號等主題燈區增設移動式直飲台，為了在晚上方便尋找，直飲台旁都設有指示燈座。

北水處也指出，移動式直飲台有3座出水口，配合成人、兒童身高，民眾可直接抱起小朋友喝水，也能自備環保杯裝水。1060203

(中央社)