GD揪3星友玩遊樂園 網狂猜：女友具荷拉？
韓國天團成員G-DRAGON（GD）前年分手水原希子後，去年因私人IG曝光，和日本20歲嫩模小松菜奈新戀情引發熱議，昨(2日)韓網友目擊GD與崔雪莉、孫佳仁、具荷拉等人現身樂天世界遊樂園，由於雪莉、佳仁都名花有主，引發網友熱議GD的真命天女是否就是具荷拉。
網友昨撞見GD等人出現樂天世界樂園，在一張眾人合影中，可見雪莉相當沒藝人包袱，頭戴兔子髮箍，將整張臉露出示人，而孫佳仁、具荷拉則戴上黑色口罩，只露出雙眼，一旁的GD包的密不透風，戴黑帽、黑口罩，幾乎完全不見五官。
而雪莉先前因和GD戴同款戒指爆出緋聞，但隨著和男友崔子交往穩定，外界便推測兩人只是老友，佳仁則早有男友朱智勳，只剩具荷拉檯面上單身，引發韓網友狂猜GD與具荷拉是否熱戀，會約其他人同行也被說只是煙霧彈，但對此，具荷拉公司Keyeast已發聲否認，表示兩人只是朋友，GD方面也說四人一直是好友，昨天確實相約去了遊樂園。
(中時電子報)
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