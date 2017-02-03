巴黎羅浮宮軍人開槍阻止意圖不明男子

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巴黎羅浮宮3日發生持刀男子攻擊軍人，警方隨即圍起警戒線。（圖／美聯社）

一名男子帶着行李的男子企圖進入法國巴黎羅浮宮，持刀攻擊軍人，遭軍人開槍擊倒，當局已疏散現場遊客。法國內政部長表示，羅浮宮附近發生公安事件。

據當地媒體報導，該名男子被發現持有刀械，他高喊：真主阿克巴爾（Allahu Akbar ）攻擊軍人，軍人迅速回應開槍，男子遭槍擊後受重傷。

(中時電子報)