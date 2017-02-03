SBL》錯過灌籃大賽與高雄主場 包提傑：明年看我！
富邦勇士華裔前鋒「TJ」包提傑在明星賽前的「意外」受傷，讓他不僅錯失灌籃大賽，更無法在本周與下周的SBL高雄例行賽登場，這對高雄出生的他來說，無疑是個天大的壞消息，但他信心滿滿表示，「明年看我！敬請期待！」
外型俊俏，且可說出一口流利中文的包提傑，原本打算帶著大學灌籃大賽冠軍光環，參加今年SBL灌籃大賽，沒想到明星賽前突然1次例行的重量訓練，竟讓他賠上左膝蓋半月板撕裂的傷勢，至少必須休息1個月以上。
「當我知道自己傷勢如此嚴重，簡直不敢相信，因為我連做什麼動作造成的，我都忘記了，」包提傑3日表示，「可是本來我打算強行參加灌籃大賽，完全不管傷勢，幸好後來我放棄了，否則這個傷勢可能會更嚴重。」
就算無緣灌籃大賽，包提傑仍然守在電視前面看著隊友柴瑋奪下灌籃大賽冠軍，「其實我準備好很多灌籃動作要秀的，真的很可惜，不過很開心看到柴瑋封王，他跟林書緯之間的默契，好到連我都很吃驚。」
儘管無法以高雄地主球員身分上場比賽，包提傑的外婆、表姊、表哥、舅舅等親友，3日仍到現場力挺，「這個傷很莫名其妙，害原本狀況很好的我，不只沒法參加灌籃大賽，也沒辦法打高雄比賽，但我相信明年會有機會的。」
包提傑目前預估將在SBL最後兩周板橋例行賽時傷癒復出，更決定等到真正完全康復後才上場，因為最重要的還是季後賽，「相信我吧，到了季後賽我會健康回來的！」
(中時電子報)
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