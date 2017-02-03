文瑾瑩驚傳右臂劇痛緊急開刀「最嚴重恐截肢」

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文瑾瑩驚傳緊急開刀，公演被迫取消。(取自韓網)

文瑾瑩過去曾為《明成皇后》來台宣傳。(本報系資料照)

有「國民妹妹」之稱的韓國29歲女星文瑾瑩（文根英），今（3日）驚傳因右手臂疼痛難耐就診，被檢查出罹患「急性腔室症候群」後緊急接受手術，原定舞台劇《羅密歐與茱麗葉》公演也被迫取消。

文瑾瑩驚傳因罹患急性腔室症候群，被迫取消舞台劇演出，所屬經紀公司進一步透露，她昨日突然感到右手臂疼痛不已，赴醫院檢查後發現罹患急性腔室症候群，並在今日接受緊急手術，預估未來還需接受2、3次的後續手術。

根據維基百科描述，腔室症候群最常發生在前臂與小腿，起因為身體某部位神經、血管及肌肉在一個封閉的的空間（腔室）中受到壓迫，造成血管灌流不足，嚴重的話會造成組織缺氧壞死，恐有截肢危險。

(中時電子報)