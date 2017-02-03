林鄭月娥：當選特首將致力團結香港社會
香港前政務司司長林鄭月娥今天舉行競選行政長官（特首）分享會，她承諾一旦當選，將致力團結社會，謀求較大的社會共識。
分享會下午在香港會議展覽中心舉行，這是林鄭月娥宣布參選後首場大型競選活動，有數百名政經和文化界人士出席支持。
林鄭月娥在會中公布了參選政綱，包括當選後會為特別行政區政府引進管治新風格，廣納民意，謀求較大的社會共識。
她說：「我們需要政府擔任新角色，除了監管者及服務提供者外，還應肩負『促成者』和『推廣者』的責任。」
她還承諾採用一套新的理財哲學，更加善用香港龐大的財政盈餘，投資未來。
林鄭月娥並說，目前社會的負面情緒與不滿導致分歧日漸加深，阻礙了經濟及社會發展，她呼籲社會放下分歧。
她說：「我的競選口號是We Connect同行，如果我當選行政長官，我的首要任務就是團結社會，與廣大市民同行，推動香港經濟向前，改善民生，為下一代重燃希望。」
林鄭月娥的長子林節思也出席了分享會，這是林鄭月娥的家人首次為她站台。
林節思在台下發言說，幼年害怕時，母親總會安慰他，讓他相信世界沒有什麼事值得恐懼；成長迷失時，母親也會指引他，讓他相信世界沒有困難不能克服。
林節思說，如今他長大及懂事，仍懷著童年的信念，相信及支持母親，會陪她走未來的路。
除了林鄭月娥，香港前財政司司長曾俊華、前保安局局長葉劉淑儀和前法官胡國興也都宣布參選特首，與林鄭月娥同樣被視為熱門人選的曾俊華預定下週舉行參選大會。1060203
(中央社)
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