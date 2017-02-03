福島核廠2號反應爐 輻射值創新高

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日本福島核電廠一座受損的反應爐內部輻射值創新高，足以使協助調查的機器人關閉運作。這是福島核廠廢爐努力所面臨的最新挑戰。

東京電力公司（TEPCO）分析手動攝影機在反應爐內部拍下的影像後，在昨天表示，福島核廠2號反應爐內一處地方輻射值估計達每小時530西弗。

東電表示，即使將30%的誤差納入考量，輻射值仍遠高於2012年感應器偵測到的紀錄每小時73西弗，且查出高輻射值的該個點，也不是在反應爐的深處。

曝露於每小時530西弗將會使東電攝影調查機器人關閉2小時。

但東電表示，高數值是出現在單一地方，估計高於攝影機拍下的其他地方。

東電並說，輻射並未自反應爐外洩。（譯者：中央社蔡佳伶）1060203

(中央社)