流浪犬貓零撲殺 竹市啟動5措施
「流浪犬貓零撲殺」政策將於4日正式實施，為此，新竹市動物保護及防疫所啟動5項配套措施，辦理各項因應作法，朝零撲殺政策目標努力。
新竹市動保所表示，行政院農業委員會依「動物保護法」修正案施行後，將於明天起實施「流浪犬貓零撲殺」政策，為保障竹市動物福祉及配合農委會政策，已啟動加速收容所興建，朝精準捕捉、植晶片及提高認養率來減少收容量等措施。
動保所表示，第一項措施為落實流浪犬貓與寵物絕育，包括流浪犬貓TNVR計畫（T捕捉、N絕育、V注射狂犬病疫苗、R放回），辦理免費絕育、寵物登記及狂犬病疫苗施打，及補助市民寵物絕育費用等。
第二項措施為落實流浪動物人道捕捉，基於保障民眾生命財產安全，經民眾舉報，市府派員確認該寵物或流浪物確有攻擊民眾的事實，或對民眾生命財產有明顯威脅之虞，得捕捉該寵物或流浪動物。
第三項措施為提升動物認養率，與學校合作，推動106年試辦校犬計畫，也結合民間志工力量，辦理戶外認養活動、寵物店合作辦理認養小站等，增加動物曝光率，並聘請專業訓犬師協同民間志工，訓練收容所犬隻，提高認養率、降低棄養率，同時辦理全市公立小學及國高中生命教育巡迴講座。
第四項措施是向行政院農業委員會爭取經費，規劃新建「動物保護教育園區」，可收容380隻犬、180隻貓，為目前可收容量3倍，提供動物更完善的照顧與生活品質，提高動物認養率。
第五項措施為協助民間設立合法收容所，提高動物收容量，並研議補助民間收容所方案，由市府與民間共同努力，提升動物福利。
動保所表示，為尊重生命與保護動物，將持續提升動物福利與並呼籲民眾以認養代替購買，「養牠請照顧牠一輩子，善盡飼主責任」。1060203
(中央社)
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