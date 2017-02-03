魔術強森鳳還巢 同意回湖人當顧問
美國職籃NBA洛杉磯湖人隊宣布，聘魔術強森（Magic Johnson）擔任球團顧問，襄助總裁珍妮巴斯（Jeanie Buss），重振昔日湖人王朝的榮耀。
強森目前是美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的股東，而他過去效力湖人隊共13個球季，曾替球隊5度奪得總冠軍獎杯，而他自己曾3度獲得最有價值球員。
雖然他也曾擔任湖人隊的榮譽副總裁，但是這次同意鳳還巢當顧問，不但將就球隊的商業布局和籃球事務決策提出建言，更要實際參與教練團，評定並輔導球員，甚至不排除親自下場與球員陪練，等於是實際參與球團的運作。
湖人這個球季找來原金州勇士隊的助理教練華爾頓（Luke Walton）掌兵符，截至目前為止戰績是17勝35負，勝場數已追平上個球季的成績。
而華爾頓帶人帶心，球員甚至說願意替華爾頓擋子彈，湖人團隊氣氛也比以往凝聚，可是戰績的現實，仍與球團高層設想湖人重建的目標有段距離。1060203
(中央社)
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