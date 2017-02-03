和法籍遊客比手畫腳不通 警用翻譯軟體神救援

法籍遊客弄丟護照後，卻又與警方語言不通，幸好員警用手機翻譯救援，加上志工媽媽的喜氣紅包，才安撫他們並找回失物。（周綾昀翻攝）

法籍遊客弄丟護照後，卻又與警方語言不通，幸好員警用手機翻譯救援，加上志工媽媽的喜氣紅包，才安撫他們並找回失物。（周綾昀翻攝）

日前一對法國籍遊客到墾丁遊玩，卻發現自己的護照遺失，經路人只是來到恆春分局建民派出所報警，不料語言不通，員警靈機一動，透過手機APP語音翻譯軟體系統，最後順利找回護照，還收到志工的喜氣紅包慶過年，讓2人直呼真是幸運。

法國籍遊客Adriew Jolyot與Charlotte Mery來墾丁遊玩，預計2日要北上前往下個景點時，發現隨身攜帶的護照遺失，心急如焚的到建民派出所尋求協助，所長王君凱、警員林宣在語言不通情況下，雙方比手畫腳許久，仍搞不清對方的意思。

員警靈機一動，透過手機APP語音翻譯軟體系統，向Jolyot詢問遺失的大約地點，員警驅車沿途尋找，才順利尋回護照，期間還發生可愛的小插曲，由於適逢春節期間，分局的吳姓志工媽媽見狀，便上前關心還贈送討喜氣的紅包，紓解不安的情緒。

2人這才展露笑顏，再次透過手機軟體向眾人道謝表示，台灣的民眾與警察真的是太棒了，並表示下次一定還要再來墾丁遊玩，也體會到台灣人春節收到紅包的喜悅感。

(中時)