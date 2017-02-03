明展開澳洲移訓 郭總盼狀況漸入佳境

中華隊經典賽代表隊明將正式前往澳洲參加移訓。(周鎮宇攝)

中華隊經典賽代表隊，將在明日早上前往澳洲開始12天的移地訓練，總教練郭泰源今出席熱身賽售票記者會，他指出，這次去澳洲就是希望球員把狀況調整到最好。

日前中華隊選出32人澳洲移訓名單，返台後休兵一天、練球一天後，將迎戰古巴熱身賽，郭總回應，這次去澳洲主要目標，希望選手大家都把身體狀況調整到最好，回來跟古巴的熱身賽張力滿大的，相信會給球員帶來不錯的效果，大家就是全力以赴。

目前中華隊內野外野布局，郭總已經有初步的想法，不過他表示，去澳洲的熱身賽，還是會一直調整，找出最適合的主戰陣容。

至於令人擔心的投手群部分，郭總說，畢竟是短期賽事，加上投球數的限制，投手群要好好去運用，目前大家調整狀況都還不錯，在日本春訓的球員狀況也不擔心，不過投手本身調整就會慢一點，澳洲前幾場熱身賽可能會讓業餘與培訓隊的投手先上。

(中時電子報)